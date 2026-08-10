Setul de 15 lavete de unica folosinta din microfibre pentru duza EasyFix. Veți avea întotdeauna o laveta curata la indemana, pentru o curățare chiar mai simpla și mai igienică pe toate suprafețele dure. Chiar și colțurile sau spatiile inguste sunt curățate fără efort. Datorită sistemului de prindere cu scai, laveta de unică folosință poate fi atașată rapid și ușor la duza de podea EasyFix a aparatului de curățat cu abur. Fixati laveta pe duza EasyFix și este gata de utilizare. După curățare, laveta poate fi ușor aruncată la gunoiul menajer, ușurându-vă astfel efortul si timpul pentru spălarea lavetei murdare.