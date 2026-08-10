Când trebuie să fii rapid, setul de lavete de unică folosință EasyFix Mini, cu 15 lavete inovatoare de unică folosință, realizate din materiale absorbante de înaltă calitate, garantează că ai întotdeauna la îndemână o lavetă proaspătă pentru duza de podea EasyFix Mini. Mulțumită dizlocării în mod optim a murdăriei și a unui grad mare de colectare a murdăriei, laveta de unică folosință garantează rezultate de curățare completă și igienică pe toate suprafețele dure — chiar și în colțuri și la margine. Folosind sistemul cu scai, acesta poate fi fixat rapid și ușor la duza de podea EasyFix Mini a aparatului de curățare cu aburi. Pur și simplu apasă duza de podea EasyFix Mini pe partea laterală a lavetei care are benzi galbene cu scai și aceasta este gata de utilizare. După curățare, laveta poate fi aruncată cu ușurință împreună cu gunoiul de uz casnic. Laveta de unică folosință vă scutește de efortul obositor și consumator de timp al spălării lavetelor murdare.