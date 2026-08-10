Multifunctional nozzle low-pressure
Caracteristici si beneficii
Economisește timp
Curăță si uda în acelasi timp.
- Nu este necesar să treci la un furtun de grădină și la un pistol de pulverizare.
Jet plat
Jet punctiform
Jet de ceață
Jet de flux
- La udarea plantelor
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|119 x 59 x 59
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Cort/ echipament de camping
- Animale de companie/ caini
- Incaltaminte/ incaltaminte de drumetie
- Echipament sportiv (placă de surf, caiac, skateboard)
- Carucioare
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Jucării pentru copii / cărucioare/ roți de rulare
- Ghivece flori