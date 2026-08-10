Multifunctional nozzle low-pressure

Caracteristici si beneficii
Economisește timp
Curăță si uda în acelasi timp.
  • Nu este necesar să treci la un furtun de grădină și la un pistol de pulverizare.
Jet plat
Jet punctiform
Jet de ceață
Jet de flux
  • La udarea plantelor

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 119 x 59 x 59
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Cort/ echipament de camping
  • Animale de companie/ caini
  • Incaltaminte/ incaltaminte de drumetie
  • Echipament sportiv (placă de surf, caiac, skateboard)
  • Carucioare
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Jucării pentru copii / cărucioare/ roți de rulare
  • Ghivece flori
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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