Perie de curățat

Peria versatilă pentru curățarea mobilă îndepărtează rapid și riguros murdăria încăpățânată. Poate fi montată direct pe pistolul cu declanșator al aparatului de spălat cu presiune.

Peria de frecat este ideală pentru a slăbi și spăla rapid și complet murdăria încăpățânată, cum ar fi pelicula lipicioasă de polen de pe mobilierul de grădină sau murdăria persistentă. Combinația dintre jetul de presiune și peri asigură o acțiune de curățare deosebit de eficientă, chiar și pentru o curățare rapidă. Domeniile de aplicare includ, de exemplu, mobilierul de grădină, bicicletele și alte echipamente de exterior. Peria este montată direct pe pistolul cu declanșator. Cu profilul său antiderapant și forma ergonomică, peria se potrivește confortabil în mână pentru o muncă sigură și fără oboseală. Deoarece apa este utilizată numai atunci când este acționat declanșatorul de pe dispozitiv, consumul de apă poate fi controlat foarte eficient și individual. În acest fel, durata de viață a bateriei este conservată în același timp. Peria de curățare este compatibilă cu toate aparatele mobile de curățat în aer liber OC 3.

Caracteristici si beneficii
Perie de curățat: Peri stabili și jet cu presiune eficient
Peri stabili și jet cu presiune eficient
Îndepărtează puternic și complet chiar și cea mai încăpățânată murdărie. Murdăria este desprinsă și spălată direct.
Perie de curățat: Formă ergonomică cu profil anti-alunecare
Formă ergonomică cu profil anti-alunecare
Confortabil și ușor de manevrat pentru o muncă sigură și fără oboseală. Greutatea redusă face ca munca să fie confortabilă.
Perie de curățat: Se poate monta pe pistolul de declanșare
Se poate monta pe pistolul de declanșare
Utilizare cu o singură mână pentru o mai mare flexibilitate.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 169 x 53 x 21
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Incaltaminte/ incaltaminte de drumetie
  • Carucioare
  • Jucării pentru copii / cărucioare/ roți de rulare
  • Cort/ echipament de camping
  • Ghivece flori
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Created with AI (artificial intelligence)

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