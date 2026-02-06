Perie moale pentru suprafețele sensibile
Curăță suprafețele sensibile și delicate cu grijă: peria moale este accesoriul ideal pentru dispozitivele VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily și VC 7 Cordless yourMax.
Datorită perilor moi și delicați, peria curăță cu un efect de durată, fără a lăsa reziduuri. A fost dezvoltată special pentru VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily și VC 7 Cordless yourMax. Peria impresionează prin forma și peri înclinați și este perfectă pentru curățarea eficienta a prafului de pe suprafețe sensibile, de dimensiuni mari și mici.
Caracteristici si beneficii
Perii moi
- Nu lasă urme în timpul curățării suprafețelor sensibile.
Perii înclinați
- Utilizarea optimă a spațiului pentru curățarea ușoară a suprafețelor mari.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|410 x 45 x 55
Domenii de intrebuintare
- Mobilier