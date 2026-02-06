Perie moale pentru suprafețele sensibile

Curăță suprafețele sensibile și delicate cu grijă: peria moale este accesoriul ideal pentru dispozitivele VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily și VC 7 Cordless yourMax.

Datorită perilor moi și delicați, peria curăță cu un efect de durată, fără a lăsa reziduuri. A fost dezvoltată special pentru VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily și VC 7 Cordless yourMax. Peria impresionează prin forma și peri înclinați și este perfectă pentru curățarea eficienta a prafului de pe suprafețe sensibile, de dimensiuni mari și mici.

Caracteristici si beneficii
Perii moi
  • Nu lasă urme în timpul curățării suprafețelor sensibile.
Perii înclinați
  • Utilizarea optimă a spațiului pentru curățarea ușoară a suprafețelor mari.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 410 x 45 x 55
Domenii de intrebuintare
  • Mobilier
