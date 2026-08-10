Rola pentru suprafețe multiple a robotului Kärcher RCF 3 este fabricată din microfibră de înaltă calitate pentru curățarea umedă pe toate podelele dure - chiar și pe parchet. Rola nu lasă scame, este absorbantă și extrem de rezistentă la uzură – ideală pentru curățări extinse de curățare și pentru un rezultat curat, fără urme. Dacă rola trebuie înlocuită sau curățată, aceasta poate fi schimbată în cel mai scurt timp fără a folosi unelte și fără a intra în contact cu murdăria. Pur și simplu scoateți rola folosită și prindeți-o pe cea nouă, asta este! Rola cu suprafețe multiple poate fi spălată în mașina de spălat la până la 60 °C, gata de a fi folosită din nou.