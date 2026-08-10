Perie rolă pentru RCF 4

Rolă din microfibră pentru curățarea umedă a tuturor podelelor dure cu mopul robot RCF 3. Fără scame, foarte absorbant și rezistent la uzură. Potrivit pentru spălarea în mașină până la 60 °C.

Rola pentru suprafețe multiple a robotului Kärcher RCF 3 este fabricată din microfibră de înaltă calitate pentru curățarea umedă pe toate podelele dure - chiar și pe parchet. Rola nu lasă scame, este absorbantă și extrem de rezistentă la uzură – ideală pentru curățări extinse de curățare și pentru un rezultat curat, fără urme. Dacă rola trebuie înlocuită sau curățată, aceasta poate fi schimbată în cel mai scurt timp fără a folosi unelte și fără a intra în contact cu murdăria. Pur și simplu scoateți rola folosită și prindeți-o pe cea nouă, asta este! Rola cu suprafețe multiple poate fi spălată în mașina de spălat la până la 60 °C, gata de a fi folosită din nou.

Caracteristici si beneficii
100% microfibre de înaltă calitate
  • Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure.
  • Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.
Înlocuire ușoară a rolei
  • Rola poate fi schimbată rapid, fără a fi nevoie să folosiți forța sau orice unelte, pur și simplu trageți rola, fixați una nouă și gata!

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 60 x 60 x 248
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Podele dure sigilate
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
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