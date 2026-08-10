Perie rolă pentru RCF 4
Rolă din microfibră pentru curățarea umedă a tuturor podelelor dure cu mopul robot RCF 3. Fără scame, foarte absorbant și rezistent la uzură. Potrivit pentru spălarea în mașină până la 60 °C.
Rola pentru suprafețe multiple a robotului Kärcher RCF 3 este fabricată din microfibră de înaltă calitate pentru curățarea umedă pe toate podelele dure - chiar și pe parchet. Rola nu lasă scame, este absorbantă și extrem de rezistentă la uzură – ideală pentru curățări extinse de curățare și pentru un rezultat curat, fără urme. Dacă rola trebuie înlocuită sau curățată, aceasta poate fi schimbată în cel mai scurt timp fără a folosi unelte și fără a intra în contact cu murdăria. Pur și simplu scoateți rola folosită și prindeți-o pe cea nouă, asta este! Rola cu suprafețe multiple poate fi spălată în mașina de spălat la până la 60 °C, gata de a fi folosită din nou.
Caracteristici si beneficii
100% microfibre de înaltă calitate
- Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure.
- Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.
Înlocuire ușoară a rolei
- Rola poate fi schimbată rapid, fără a fi nevoie să folosiți forța sau orice unelte, pur și simplu trageți rola, fixați una nouă și gata!
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Culoarea
|Alb
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|60 x 60 x 248
Domenii de intrebuintare
- Podele dure sigilate