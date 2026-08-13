Perie Spot pentru SE 2 și SE 3-18

Îndepărtează rapid și eficient petele: peria Spot este accesoriul perfect pentru curățarea prin pulverizare-extracție, concepută pentru eliminarea precisă a petelor dificile de pe tapițerii și textile.

Peria Spot este soluția perfectă pentru curățarea în profunzime a textilelor și îndepărtarea rapidă și eficientă a petelor. Este compatibilă cu aparatele de curățat prin pulverizare-extracție SE 2 Spot și SE 3-18 Compact. Tehnologia Kärcher de pulverizare-extracție, cu aspirarea automată a apei în timpul curățării, asigură o îndepărtare precisă a petelor, fără picurare, și lasă textilele cu un nivel redus de umiditate. Funcția integrată de curățare a sistemului menține peria curată și previne acumularea murdăriei în timpul utilizării.

Caracteristici si beneficii
Perie Spot pentru SE 2 și SE 3-18: Tehnologie inovatoare Kärcher pentru rezultate excelente de curățare
Tehnologie inovatoare Kärcher pentru rezultate excelente de curățare
Îndepărtare eficientă și direcționată a petelor dificile sau uscate. Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile. Aplicare fără picurare, deoarece apa este aspirată automat în timpul procesului de curățare.
Perie Spot pentru SE 2 și SE 3-18: Manipulare simplă și comodă
Manipulare simplă și comodă
Funcția de curățare a sistemului previne murdărirea accesoriilor în timpul operațiunilor de curățare. Mâinile rămân curate, iar accesoriile pot fi depozitate imediat după utilizare. Operare intuitivă.
Perie Spot pentru SE 2 și SE 3-18: Perii moi
Perii moi
Curățare delicată și eficientă a petelor de pe suprafețele textile.
Potrivită pentru SE 2 Spot și SE 3-18 Compact.

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Culoarea Negru
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Domenii de intrebuintare
  • Covoare
  • Tapițerie
  • Mobilier tapițat
  • Scaune auto
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova