Perie Spot pentru SE 2 și SE 3-18
Îndepărtează rapid și eficient petele: peria Spot este accesoriul perfect pentru curățarea prin pulverizare-extracție, concepută pentru eliminarea precisă a petelor dificile de pe tapițerii și textile.
Peria Spot este soluția perfectă pentru curățarea în profunzime a textilelor și îndepărtarea rapidă și eficientă a petelor. Este compatibilă cu aparatele de curățat prin pulverizare-extracție SE 2 Spot și SE 3-18 Compact. Tehnologia Kärcher de pulverizare-extracție, cu aspirarea automată a apei în timpul curățării, asigură o îndepărtare precisă a petelor, fără picurare, și lasă textilele cu un nivel redus de umiditate. Funcția integrată de curățare a sistemului menține peria curată și previne acumularea murdăriei în timpul utilizării.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie inovatoare Kärcher pentru rezultate excelente de curățareÎndepărtare eficientă și direcționată a petelor dificile sau uscate. Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile. Aplicare fără picurare, deoarece apa este aspirată automat în timpul procesului de curățare.
Manipulare simplă și comodăFuncția de curățare a sistemului previne murdărirea accesoriilor în timpul operațiunilor de curățare. Mâinile rămân curate, iar accesoriile pot fi depozitate imediat după utilizare. Operare intuitivă.
Perii moiCurățare delicată și eficientă a petelor de pe suprafețele textile.
Potrivită pentru SE 2 Spot și SE 3-18 Compact.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Culoarea
|Negru
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
Domenii de intrebuintare
- Covoare
- Tapițerie
- Mobilier tapițat
- Scaune auto