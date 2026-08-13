Perii tip rolă PCL 6 pentru suprafețe din piatră.

Set de patru perii tip rolă pentru curățarea rapidă a plăcilor și dalelor din piatră cu suprafață netedă și pori fini, în zonele exterioare, utilizate împreună cu curățătorul de terase PCL 6.

Partenerul ideal pentru curățarea teraselor: setul de patru perii tip rolă este disponibil ca accesoriu pentru PCL 6 și este perfect pentru o curățare temeinică, dar delicată, a plăcilor și dalelor din piatră cu suprafață netedă și pori fini. Murdăria, precum depunerile organice sau mușchiul, este îndepărtată fără efort. Periile tip rolă pot fi înlocuite rapid și ușor, fără a fi necesare unelte. Nu este potrivit pentru pavele, pavele tip „dog-bone”, asfalt sau beton cu agregate expuse.

Caracteristici si beneficii
Curățare uniformă și temeinică a plăcilor și dalelor din piatră cu suprafață netedă și pori fini, în zonele exterioare.
Material special adaptat sarcinii de curățare
  • Nu este potrivit pentru pavele, pavele tip „dog-bone”, asfalt sau beton cu agregate expuse.
Performanță bună pe suprafețe extinse și profil optimizat al periei pentru curățarea plăcilor și dalelor din piatră cu suprafață netedă și pori fini.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 1,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 134 x 100 x 100
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Terase (plăci și dale din piatră cu suprafață netedă și pori fini)
  • Balcoane (plăci și dale din piatră cu suprafață netedă și pori fini)
  • Mușchi
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Created with AI (artificial intelligence)

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