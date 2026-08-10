Pistol cu actionare manuala numai pentru inlocuire
Perfect pentru industria alimentară: pistolul de înaltă presiune EASY!Force cu supape realizate integral din materiale ceramice permite operatorului să lucreze fără să simtă oboseala datorită reducerii la zero a forței de menținere aplicată de operator.
Folosind forța de recul a jetului de înaltă presiune, pistolul de înaltă presiune EASY!Force, omologat pentru utilizare în industria alimentară, reduce la zero forța de menținere aplicată de operator. Bila și scaunul supapei, realizate din materiale ceramice solide, sunt rezistente la orice particulă străină întâlnită. Supapa realizată în întregime din material ceramic asigură o durată de viață de 5 ori mai mare în comparație cu alte pistoale de înaltă presiune.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Temperatură (°C)
|max. 155
|Presiunea maximă (bar)
|300
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,7