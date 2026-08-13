Pistol cu jet - Advanced

Pistol de sablare ergonomic si usor, cu dispozitiv de sigurata impotriva utilizarii accidentale. Datorita designului sau compact, pistolul de sablare este foarte usor si practic. Pistolul avansat de sablare are o telecomanda integrata pentru ajustarea presiunii de sablare si a orificiului de gheata uscata direct pe pistolul de sablare. in plus, exista un buton pentru a selecta intre "aer si gheata" sau "numai aer".

Specificații tehnice

Date tehnice

Greutate (kg) 0,6
Greutate cu ambalaj (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 195 x 115 x 150

Video

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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