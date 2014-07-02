Pistol inlocuitor good
Pistol inlocuitor pentru aparatul de curatare cu inalta presiune Kärcher a clasei K2 - K7. Pentru toate aparatele de curatare cu inalta presiune la care furtunul de inalta presiune se fixeaza peste un clip de pistol (fara conectare rapida).
inlocuirea pistolului se face simplu. Pistol de rezerva pentru toate aparatele de curatare casnice cu presiune din seria K2 - K7 Karcher. Adecvat pentru toate curatitoarele cu presiune unde furtunul este asigurat la pistolul cu brida sau clema.
Caracteristici si beneficii
Pistol de schimb pentru aparatele de spalat Karcher Consumer din clasa K2-K7.
- inlocuire simpla a pistolului
Conexiune lance
- Permite conectarea tuturor accesoriilor Karcher
Distribuire de detergent cu joasa presiune
- Distribuirea simpla de solutie de curatare
- Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta
Protecție impotriva accesului copiilor
- Sistemul de declansare al pistolului este blocat
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|422 x 40 x 181