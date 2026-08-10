Pistol profesional High End

Pistol inovator robust si durabil realizat din materiale rezistente la apa de mare si la alimente. Ideal pentru utilizare profesionala, ex. in industria alimentara. Cu debit optimizat pentru pierderea presiunii reduse la rate de debit ale apei de pana la 2500 l/h. Conector pentru furtunurile de inalta presiune M 22 x 1,5.

Specificații tehnice

Date tehnice

Temperatură (°C) max. 155
Presiunea maximă (bar) 300
Filet de racordare EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 0,9
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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