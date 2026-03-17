Prelungitor de furtun de inalta presiune, 10m, K2-K7

Prelungitor de furtun de inalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 10m de furtun robust calitativ DN-8. Imputernicit cu impletitura textila, cu protectie impotriva flambajului si conexiune de alama pentru rezistenta indelungata.

Furtun de prelungire de 10 m din cauciuc pentru o flexibilitate mai mare, adecvat pentru curatitoarele cu presiune. Conectati pur si simplu intre pistolul cu clema de conector si furtunul de presiune ridicata pentru operare mai simpla. impletitura consolidata din material textil de calitate, robusta, DN 8, furtun fara indoire cu conector de alama pentru durabilitate. Furtunul de prelungire pentru o presiune de pana la 160 bari si temperaturi de pana la 60ºC. Furtunul de prelungire este adecvat, de asemenea, pentru utilizarea chimica. Adecvat pentru toate curatitoarele casnice cu presiune din seria K2-K7 Karcher.

Caracteristici si beneficii
10m furtun prelungitor
  • Extinderea razei de actiune, flexibilitate crescuta
DN-8-Furtun de calitate intarit cu plasa de material textil
  • Durabilitate lunga
Protectie impotriva indoirii
  • Protejeaza furtunul impotriva indoirii
Racord de alama
  • Durabilitate lunga si calitate crescuta

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungime (m) 10
Culoarea Negru
Greutate (kg) 1,3
Greutate cu ambalaj (kg) 1,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 220 x 220 x 75
