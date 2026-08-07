Profesional

Kärcher Platforma bateriei.

Platforma bateriei.

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Kärcher Aparate de spălat cu înaltă presiune

Aparate de spălat cu înaltă presiune

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Kärcher Sisteme staționare de curățat cu înaltă presiune

Sisteme staționare de curățat cu înaltă presiune

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Kärcher Aspiratoare profesionale

Aspiratoare profesionale

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Kärcher Mașini de spălat pardoseli

Mașini de spălat pardoseli

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Kärcher Aparate de curățat cu abur / Aspiratoare cu spălare prin pulverizare-extracție

Aparate de curățat cu abur / Aspiratoare cu spălare prin pulverizare-extracție

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Kärcher Aspiratoare pentru geamuri

Aspiratoare pentru geamuri

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Kärcher Mașini de măturat

Mașini de măturat

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Kärcher Soluții industriale de extracție

Soluții industriale de extracție

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Kärcher Aparate de sablat cu gheață carbonică

Aparate de sablat cu gheață carbonică

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Kärcher Aparate de spălat cu înaltă presiune staționare

Aparate de spălat cu înaltă presiune staționare

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Kärcher Aparate de curățat cu presiune foarte înaltă

Aparate de curățat cu presiune foarte înaltă

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Kärcher Dozatoare de apă

Dozatoare de apă

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Kärcher Unități de tratare a apei

Unități de tratare a apei

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Kärcher Echipamente și sisteme de spălat pentru spălătorii self service

Echipamente și sisteme de spălat pentru spălătorii self service

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Kärcher Sisteme de plată

Sisteme de plată

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Kärcher Consumabile

Consumabile

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Kärcher Purificator de aer profesional

Purificator de aer profesional

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Kärcher Echipamente pentru grădină profesionale

Echipamente pentru grădină profesionale

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Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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