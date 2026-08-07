Profesional
Aparate de spălat cu înaltă presiune
- Seals for trapezoidal thread
- Pistoale de presiune
- Lănci de pulverizare
- Combaterea buruienilor
- Duze rotative (murdărie persistentă)
- Duze cu jeturi multiple
- Duza de putere Kärcher
- eco!Booster
- Duză pentru jet abur / protecție duză / duză cu comutare
- Conector duză / distanțier
- Furtunuri de înaltă presiune
- Curățare țevi
- Aparat de curățat podele și suprafețe dure
- Sisteme de spumare
- Mixere și injectoare
- Conector rapid
- Cuplaje
- Tambururi furtun
- Curățarea fațadelor și a panourilor solare
- Dispozitiv de sablare umedă
- Curățare cisterne și rezervoare
- Kituri accesorii
- Dispozitive de conectare la rețeaua de apă
- Alte accesorii pentru sisteme de inalta presiune
- Perii pentru spălare
- Echipamente de racordare
- Telecomandă
- Cablu de control
- Tuburi și țevi pentru sisteme de înaltă presiune
- Accesorii pentru instalarea echipamentului
- Sisteme ghidare furtun pentru aparate de curățat cu înaltă presiune
- Țeavă evacuare fum
- Alimentare cu combustibil
- Accesorii pentru toate scopurile
Aspiratoare profesionale
- Acumulatori
- Încărcătoare acumulatori
- Kituri duze
- Saci de filtrare
- Filtre pentru aspiratoarele T/NT
- Coturi
- Duze de aspirare
- Țevi de aspirare
- Furtunuri de aspirare
- Mufe de legătură
- Seturi accessorii pentru aspiratoare, pentru utilizări specifice
- Alte accesorii pentru NT
- Accesorii aspiratoare verticale pentru covoare
- Alte accesorii aspiratoare uscate
- Further accessories Electric broom
- UBS medii non-conductive