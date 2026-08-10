Prosop pentru animale de companie

Prosop special din microfibre pentru uscarea câinelui. Absoarbe multă apă și nu lasă mirosuri.

Cu un prosop din microfibre de înaltă calitate, câinii și alte animale de companie pot fi uscate după curățare și spălare. Microfibra absoarbe multa apa și, prin urmare, este potrivită pentru animale. După folosire nu miroase și prosopul se usucă rapid. Datorită dimensiunilor de 100 × 40 cm, chiar și câinii mari și alte animale mari pot fi uscate.

Caracteristici si beneficii
Prosop special din microfibre
  • Pentru uscarea animalelor de companie după curățare.
Microfibre
  • Absoarbe multă apă și nu creează mirosuri neplăcute.
Moale
  • Plăcut pentru animalul de companie.

Specificații tehnice

Date tehnice

Compoziția fibrelor textile 80% poliester, 20% poliamidă
Culoarea antracit
Greutate (kg) 0,3
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1000 x 600 x 5
Domenii de intrebuintare
  • Animale de companie/ caini
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Created with AI (artificial intelligence)

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