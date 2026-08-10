Este un sentiment plăcut atunci când vezi picăturile de apă scurgându-se de pe bicicleta proaspăt spălată și cum totul strălucește ca nou din nou. Este mai puţin plăcut atunci când te uzi când faci curăţenie. Pentru a preveni acest lucru, pentru extraordinarul aparat de curățare Mobile Outdoor Cleaner OC 3 și toate modelele succesive oferim o protecție împotriva stropirii pentru a proteja în mod specific utilizatorul și împrejurimile acestuia de un duș nedorit. Pentru a asigura o orientare mai bună în timpul curățării, suprafața sa este transparentă. Aceasta poate fi conectat rapid și simplu cu pistolul de pulverizare și este, de asemenea, posibil să o conectezi la duza cu jet plat sau cea cu jet de detaliere. După utilizare, apărătoarea flexibilă împotriva stropirii dispare deoarece poate fi împăturită în patru pași în cutia de accesorii, de exemplu, astfel încât să fie depozitată în mod ordonat. Această protecție împotriva stropirii nu este compatibilă cu aparatele de curățare cu presiune din clasa K 2 până la K 7.