Protecție stropire pentru periile rolă

Protecție împotriva stropirii cu sistem de fixare cu scai pentru peria cilindrică rotativă. Vizibilitate bună a periei datorită foliei transparente, cu protecție împotriva stropilor în același timp.

Protecția împotriva stropilor este foarte ușor de fixat direct pe unitatea periei cilindrice rotative și are o peliculă transparentă care garantează o vizibilitate bună a periei de curățare în orice moment atunci când lucrați și este ușor de schimbat datorită sistemului de fixare cu scai. În timp ce utilizatorul rămâne uscat în timpul curățării fațadelor, protecția împotriva stropilor asigură, de asemenea, rezultate mai bune de curățare, deoarece apa se scurge de pe fațadă, iar particulele de murdărie sunt spălate automat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Temperatura de admisie (°C) 40
Greutate cu ambalaj (kg) 0,9

Video

Domenii de intrebuintare
  • Perfect pentru curățarea fațadelor și a panourilor solare
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Created with AI (artificial intelligence)

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