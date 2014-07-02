Pungi pentru filtru din material textil, 10 Bucată, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Saci cu filtru din lana, pliati in 3, extrem de rezistenti la rupere, clasa de praf M. Sacii cu filtru din lana au de 2 pana la 3 ori capacitatea sacilor conventionali cu filtru din hartie. Standard pentru T 10/1 si T 12/1.
Saci cu filtru din lana, pliati in 3, extrem de rezistenti la rupere, clasa de praf M. Sacii cu filtru din lana au de 2 pana la 3 ori capacitatea sacilor conventionali cu filtru din hartie. Standard pentru T 10/1 si T 12/1. Continut: x 10.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitate (Bucată)
|10
|Culoarea
|Alb
|Greutate (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|365 x 240 x 85