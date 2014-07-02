Pungi pentru filtru din material textil, 10 Bucată, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

Saci cu filtru din lana, pliati in 3, extrem de rezistenti la rupere, clasa de praf M. Sacii cu filtru din lana au de 2 pana la 3 ori capacitatea sacilor conventionali cu filtru din hartie. Standard pentru T 10/1 si T 12/1.

Saci cu filtru din lana, pliati in 3, extrem de rezistenti la rupere, clasa de praf M. Sacii cu filtru din lana au de 2 pana la 3 ori capacitatea sacilor conventionali cu filtru din hartie. Standard pentru T 10/1 si T 12/1. Continut: x 10.

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitate (Bucată) 10
Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,6
Greutate cu ambalaj (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 365 x 240 x 85
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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