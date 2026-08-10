Re!Fibe Set lavete universale pentru podea EasyFix

Lavetele pentru curățarea podelelor Re!Fibe, fabricate 100% din poliester reciclat cu tehnologia CiCLO®¹⁾ (fără sistem de prindere tip arici), sunt ideale pentru îndepărtarea murdăriei persistente cu ajutorul aparatului de curățat cu abur.

Setul de lavete pentru curățarea podelelor Re!Fibe conține două lavete absorbante și rezistente, fabricate 100% din poliester reciclat cu tehnologia CiCLO®¹⁾ (sistemul de prindere tip arici este exclus). CiCLO® este o tehnologie care accelerează descompunerea fibrelor de poliester, reducând astfel poluarea apei cu microplastice.²⁾ Țesătura lavetei, cu o structură specială în bucle, asigură o absorbție deosebit de bună a murdăriei. Permeabilitatea ridicată la abur permite rezultate excelente și igienice de curățare. Datorită sistemului de prindere tip arici, lavetele pentru curățarea podelelor pot fi atașate ușor și rapid la duza de podea a aparatului de curățat cu abur: pur și simplu le apăsați pe duza de podea EasyFix și ați terminat. În timpul utilizării, laveta rămâne fixată în siguranță și nu poate aluneca. După curățare, laveta folosită poate fi îndepărtată de pe duza de podea EasyFix fără niciun contact cu murdăria: pur și simplu călcați pe clapa de picior de pe lavetă și ridicați duza de podea.

Caracteristici si beneficii
Re!Fibe Set lavete universale pentru podea EasyFix: 100% poliester reciclat cu tehnologie CiCLO®¹⁾
100% poliester reciclat cu tehnologie CiCLO®¹⁾
Structura specială a lavetei asigură o capacitate de colectare a murdăriei deosebit de bună și ofera rezultate de curățare temeinice pe toate suprafețele dure sigilate. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.
Re!Fibe Set lavete universale pentru podea EasyFix: Sistem comod de fixare cu scai
Sistem comod de fixare cu scai
Lavetă de curățare este ușor de atasat la duza pentru podea prin simpla apăsare a acesteia Laveta nu se desprinde de duza podelei în timpul lucrului
Re!Fibe Set lavete universale pentru podea EasyFix: Banda pe marginea lavetei de curățare a podelei
Banda pe marginea lavetei de curățare a podelei
Fără contact cu murdăria când înlocuiți laveta, pur și simplu călcați pe banda atasata la laveta și trageți duza de podea în sus. Domeniul de aplicare (de exemplu, separarea bucătăriei și a băii) poate fi notat într-un câmp de pe eticheta laterală.
Laveta de curățare a podelei acoperă toata suprafata duzei de podea
  • Pentru curățarea fără efort a colțurilor, marginilor și a altor zone greu accesibile.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 345 x 115 x 10

²⁾ De fiecare dată când textilele sunt spălate, se eliberează microfibre care ajung în oceane. Descompunerea fibrelor de poliester cu tehnologie CiCLO® este de 94,3% în 3,7 ani, în timp ce descompunerea fibrelor de poliester obișnuite este de doar 4,9% în 3,7 ani (conform standardului ASTM D6691). Această lavetă nu este compostabilă. Eliminați produsul conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor. Logo-ul și marca CiCLO® sunt mărci înregistrate ale Intrinsic Advanced Materials, LLC.

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Domenii de intrebuintare
  • Podele dure sigilate
  • Podele dure
  • Faianță
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