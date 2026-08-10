Setul de lavete pentru curățarea podelelor Re!Fibe conține două lavete absorbante și rezistente, fabricate 100% din poliester reciclat cu tehnologia CiCLO®¹⁾ (sistemul de prindere tip arici este exclus). CiCLO® este o tehnologie care accelerează descompunerea fibrelor de poliester, reducând astfel poluarea apei cu microplastice.²⁾ Țesătura lavetei, cu o structură specială în bucle, asigură o absorbție deosebit de bună a murdăriei. Permeabilitatea ridicată la abur permite rezultate excelente și igienice de curățare. Datorită sistemului de prindere tip arici, lavetele pentru curățarea podelelor pot fi atașate ușor și rapid la duza de podea a aparatului de curățat cu abur: pur și simplu le apăsați pe duza de podea EasyFix și ați terminat. În timpul utilizării, laveta rămâne fixată în siguranță și nu poate aluneca. După curățare, laveta folosită poate fi îndepărtată de pe duza de podea EasyFix fără niciun contact cu murdăria: pur și simplu călcați pe clapa de picior de pe lavetă și ridicați duza de podea.