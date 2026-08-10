Nu există conexiune la apă? Nici o problemă! Rezervorul mobil de apă de 12 litri asigură disponibilitatea apei oriunde este nevoie de curățare - în parcarea din pădure după o plimbare cu bicicleta sau pur și simplu curățând în jurul casei fără a fi nevoie să vă conectați la o sursă de apă. Designul rezervorului, prevăzut cu roți mari și mâner telescopic extensibil, transformă rezervorul de apă în completarea perfectă a aparatului de curățat cu presiune medie cu baterii OC 6-18, care este disponibil separat. Datorită bazei portabile, deplasarea de la A la B este confortabilă și ergonomică. Rezervorul de apă poate fi umplut acasă și apoi transportat în mașină. Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la eventuale pierderi datorită capacului cu înșurubare.