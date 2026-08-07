Rolă medie
Element de fixare a periei semi-dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Potrivit pentru fațade, folii și țesături delicate. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.
Caracteristici si beneficii
Curățare fără urme, aproape de margine
- Perii laterali ca protecție la umezeală și pentru curățare aproape de margine.
- Rezultatele de curățare fără urme datorită perilor înclinați din mijlocul periei.
Codificare intuitivă pe culori
- Codificarea pe culori simplifică selectarea accesoriului de periere corespunzător.
Mecanism de înlocuire rapidă
- Înlocuire rapidă a periei pentru adaptarea simplă la sarcina de curățare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Temperatura de admisie (°C)
|40
|Culoarea
|rosu
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,7
Video
Masini compatibile
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S PLUS
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 C *EU
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX *EU
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U *KAP
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 Classic *KAP
- HDS 9/20-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- PRO HD 600
- Transmisie completă pentru perii
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea fațadelor cu suprafețe din piatră naturală, ipsos sau lemn
- Pentru curățarea jaluzelelor și storurilor
- Pentru curățarea țesăturilor și foliilor cu membrană