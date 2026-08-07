Rolă moale

Element de fixare a periei moi pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Ideal pentru curățarea geamurilor și a instalațiilor de energie solară. Sistem de înlocuire rapidă și montare facilă și în siguranță pe unitate.

Caracteristici si beneficii
Curățare fără urme, aproape de margine
  • Perii laterali ca protecție la umezeală și pentru curățare aproape de margine.
  • Rezultatele de curățare fără urme datorită perilor înclinați din mijlocul periei.
Codificare intuitivă pe culori
  • Codificarea pe culori simplifică selectarea accesoriului de periere corespunzător.
Mecanism de înlocuire rapidă
  • Înlocuire rapidă a periei pentru adaptarea simplă la sarcina de curățare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Temperatura de admisie (°C) 40
Culoarea albastru
Greutate cu ambalaj (kg) 1,7

Video

Domenii de intrebuintare
  • Pentru curățarea fațadelor pretențioase cu sticlă, PVC sau suprafețe vopsite
  • Pentru curățarea instalațiilor solare, a suprafețelor din sticlă (plexiglas) și a serelor
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