Rolă pentru pardoseli din piatră – KFL 1, FCV 2, FCV 3.
Pentru curățarea eficientă a pardoselilor dure nesensibile și a rosturilor sau spațiilor greu accesibile. Cu rola pentru suprafețe din piatră destinată aspiratoarelor mop KFL 1, FCV 2 și FCV 3, chiar și petele persistente sunt îndepărtate cu ușurință.
Rola pentru suprafețe din piatră este accesoriul ideal pentru curățarea în profunzime a pardoselilor dure nesensibile, precum piatra sau ceramica (nu este potrivită pentru pardoseli sensibile din piatră naturală, cum ar fi marmura sau teracota). Este compatibilă cu aspiratoarele mop KFL 1, FCV 2 și FCV 3. Datorită periilor integrate, rola pentru suprafețe din piatră îndepărtează cu ușurință murdăria persistentă și redă strălucirea chiar și rosturilor sau suprafețelor neuniforme.
Caracteristici si beneficii
Microfibre de înaltă calitate
- Absorbție eficienta a murdăriei pentru rezultate bune de curățare.
Peri integrați
- Pentru îndepărtarea fără efort a murdăriei persistente.
- Chiar și îmbinările și podelele inegale devin din nou radiante.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|246 x 136 x 56
Domenii de intrebuintare
- Podele din piatra
- Chiar și murdăria persistentă
- Imbinari de faianta