Rolă pentru pardoseli din piatră – KFL 1, FCV 2, FCV 3.

Pentru curățarea eficientă a pardoselilor dure nesensibile și a rosturilor sau spațiilor greu accesibile. Cu rola pentru suprafețe din piatră destinată aspiratoarelor mop KFL 1, FCV 2 și FCV 3, chiar și petele persistente sunt îndepărtate cu ușurință.

Rola pentru suprafețe din piatră este accesoriul ideal pentru curățarea în profunzime a pardoselilor dure nesensibile, precum piatra sau ceramica (nu este potrivită pentru pardoseli sensibile din piatră naturală, cum ar fi marmura sau teracota). Este compatibilă cu aspiratoarele mop KFL 1, FCV 2 și FCV 3. Datorită periilor integrate, rola pentru suprafețe din piatră îndepărtează cu ușurință murdăria persistentă și redă strălucirea chiar și rosturilor sau suprafețelor neuniforme.

Caracteristici si beneficii
Microfibre de înaltă calitate
  • Absorbție eficienta a murdăriei pentru rezultate bune de curățare.
Peri integrați
  • Pentru îndepărtarea fără efort a murdăriei persistente.
  • Chiar și îmbinările și podelele inegale devin din nou radiante.

Specificații tehnice

Date tehnice

Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 246 x 136 x 56
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Podele din piatra
  • Chiar și murdăria persistentă
  • Imbinari de faianta
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova