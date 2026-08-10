Rolă pentru suprafețe din piatră FCV 4

Curățare ușoară a pardoselilor dure nesensibile și a rosturilor murdare: cu rola pentru suprafețe din piatră, compatibilă cu aspiratorul cu spălare FCV 4, petele persistente nu au nicio șansă. Rola se poate spăla în mașina de spălat, la o temperatură de până la 60 °C.

Rola pentru suprafețe din piatră este accesoriul perfect pentru curățarea în profunzime a pardoselilor dure nesensibile, precum piatra sau ceramica (nu este potrivită pentru piatra naturală sensibilă, cum ar fi marmura sau teracota). Compatibilă cu aspiratorul cu spălare FCV 4. Datorită perilor integrați, rola îndepărtează fără efort murdăria persistentă și redă strălucirea chiar și rosturilor și suprafețelor neuniforme. O alegere sustenabilă: rola se poate spăla în mașina de spălat, la o temperatură de până la 60 °C.

Caracteristici si beneficii
Pure!Roll® cu microfibre de înaltă calitate
  • Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure.
  • Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.
Peri integrați
  • Pentru îndepărtarea fără efort a murdăriei persistente.
  • Chiar și îmbinările și podelele inegale devin din nou radiante.

Specificații tehnice

Date tehnice

Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 254 x 77 x 60
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Podele din piatra
  • Chiar și murdăria persistentă
  • Imbinari de faianta
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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