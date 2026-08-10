Rola pentru gresie este accesoriul perfect pentru curățarea în profunzime a pardoselilor dure nedelicate, cum ar fi cele din piatră sau ceramică (nu este potrivită pentru pardoselile delicate din piatră naturală, cum ar fi marmura sau teracota). Compatibilă cu aparatul de curățat podele FC 2-4. Datorită periilor integrați, rola pentru piatră îndepărtează cu ușurință murdăria încăpățânată și redă strălucirea chiar și a crăpăturilor, îmbinărilor și suprafețelor inegale. Potrivit pentru spălare la mașină până la 60 °C.