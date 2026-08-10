Rolă pentru suprafețe multiple FC 2-4

Rolă universală pentru curățarea umedă delicată și îngrijirea tuturor pardoselilor dure. Nu lasă scame, absoarbe și rezistă la uzură. Potrivit pentru spălare la mașină până la 60 °C.

Pur și simplu curat: Rola universală pentru aparatul de curățat pardoseli Kärcher FC 2-4, asigură curățarea umedă delicată și întreținerea tuturor pardoselilor dure, chiar și a parchetului. Rola universală de înaltă calitate nu lasă scame, absoarbe și este extrem de rezistentă. De asemenea, rola poate fi spălată la mașină la o temperatură maximă de 60 °C.

Caracteristici si beneficii
100% microfibre de înaltă calitate
  • Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure.
  • Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.
Curățenie deosebită
  • Activități igienice în diferite zone de aplicare (zone sanitare, bucătărie, accesorii etc.).

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 180 x 60 x 60
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Podele dure
  • Parchet lacuit
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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