Rolă pentru suprafețe multiple FC 2-4
Rolă universală pentru curățarea umedă delicată și îngrijirea tuturor pardoselilor dure. Nu lasă scame, absoarbe și rezistă la uzură. Potrivit pentru spălare la mașină până la 60 °C.
Pur și simplu curat: Rola universală pentru aparatul de curățat pardoseli Kärcher FC 2-4, asigură curățarea umedă delicată și întreținerea tuturor pardoselilor dure, chiar și a parchetului. Rola universală de înaltă calitate nu lasă scame, absoarbe și este extrem de rezistentă. De asemenea, rola poate fi spălată la mașină la o temperatură maximă de 60 °C.
Caracteristici si beneficii
100% microfibre de înaltă calitate
- Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure.
- Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.
Curățenie deosebită
- Activități igienice în diferite zone de aplicare (zone sanitare, bucătărie, accesorii etc.).
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Alb
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|180 x 60 x 60
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Parchet lacuit