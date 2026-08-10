Role pentru suprafețe din lemn PCL 3-18

Perfect echipat pentru curățarea suprafețelor din lemn și a podelelor din WPC. Cu setul de role din doua piese pentru PCL 3-18 îndepărtați murdăria din zona exterioară în mod temeinic și eficient.

Role sunt special concepute pentru suprafețe din lemn și podele din WPC, permițând astfel o curățare profundă și delicată a terasei. Acestea sunt ușor de înlocuit și nu sunt necesare unelte.

Caracteristici si beneficii
Curățarea consecventă și în profunzime a suprafețelor din lemn și a podelelor WPC din zona exterioară
Randament bun și profil optimizat al periei pentru curățarea lemnului și WPC
Material special adaptat sarcinii de curățare

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 134 x 100 x 100
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Terasa
  • Balcoane
  • Suprafețe din lemn
  • Liken verde (Mușchi verde)
  • Mușchi
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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