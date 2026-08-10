Role pentru suprafețe din lemn PCL 3-18
Perfect echipat pentru curățarea suprafețelor din lemn și a podelelor din WPC. Cu setul de role din doua piese pentru PCL 3-18 îndepărtați murdăria din zona exterioară în mod temeinic și eficient.
Role sunt special concepute pentru suprafețe din lemn și podele din WPC, permițând astfel o curățare profundă și delicată a terasei. Acestea sunt ușor de înlocuit și nu sunt necesare unelte.
Caracteristici si beneficii
Curățarea consecventă și în profunzime a suprafețelor din lemn și a podelelor WPC din zona exterioară
Randament bun și profil optimizat al periei pentru curățarea lemnului și WPC
Material special adaptat sarcinii de curățare
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|134 x 100 x 100
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Balcoane
- Suprafețe din lemn
- Liken verde (Mușchi verde)
- Mușchi