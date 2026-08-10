Role pentru suprafețe din piatră PCL 3-18␍
Set de două role pentru curățarea rapidă a plăcilor de piatră netedă din zona exterioară cu ajutorul dispozitivului de curățare a terasei PCL 3-18.
Setul cu doua role este disponibil ca accesoriu pentru PCL 3-18 și este potrivit pentru curățarea în profunzime și delicată a plăcilor de piatră netedă și a dalelor cu structură etanșă. Murdăria este îndepărtată fără efort. Rolele pot fi schimbate cu ușurință, fără a fi nevoie de unelte.
Caracteristici si beneficii
Curățarea consecventă și profundă a plăcilor din piatră netedă din zona exterioară
Randament bun și profil optimizat al periei pentru curățarea plăcilor netede de piatră
Material special adaptat sarcinii de curățare
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|134 x 100 x 100
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Balcoane