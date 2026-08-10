Role pentru suprafețe din piatră PCL 3-18␍

Set de două role pentru curățarea rapidă a plăcilor de piatră netedă din zona exterioară cu ajutorul dispozitivului de curățare a terasei PCL 3-18.

Setul cu doua role este disponibil ca accesoriu pentru PCL 3-18 și este potrivit pentru curățarea în profunzime și delicată a plăcilor de piatră netedă și a dalelor cu structură etanșă. Murdăria este îndepărtată fără efort. Rolele pot fi schimbate cu ușurință, fără a fi nevoie de unelte.

Caracteristici si beneficii
Curățarea consecventă și profundă a plăcilor din piatră netedă din zona exterioară
Randament bun și profil optimizat al periei pentru curățarea plăcilor netede de piatră
Material special adaptat sarcinii de curățare

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 134 x 100 x 100
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Terasa
  • Balcoane
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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