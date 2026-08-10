Roller brushes wooden surface PCL 6
Caracteristici si beneficii
Curățarea completă și uniformă a pardoselilor din lemn sau din WPC din zonele exterioare, cu o performanță bună de suprafață.
Material special adaptat sarcinii de curățare
Profil optimizat al periei pentru curățarea suprafețelor din lemn și a pardoselilor cu învelitori WPC
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|134 x 100 x 100
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Balcoane
- Suprafețe din lemn
- Liken verde (Mușchi verde)
- Mușchi