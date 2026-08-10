Roller brushes wooden surface PCL 6

Caracteristici si beneficii
Curățarea completă și uniformă a pardoselilor din lemn sau din WPC din zonele exterioare, cu o performanță bună de suprafață.
Material special adaptat sarcinii de curățare
Profil optimizat al periei pentru curățarea suprafețelor din lemn și a pardoselilor cu învelitori WPC

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 1,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 134 x 100 x 100
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Terasa
  • Balcoane
  • Suprafețe din lemn
  • Liken verde (Mușchi verde)
  • Mușchi
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
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