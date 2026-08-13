RVF 7 Universal roller

Caracteristici si beneficii
Înlocuire ușoară a rolei
  • Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.
100% microfibre de înaltă calitate
  • Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure.
  • Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 255 x 55 x 55
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
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