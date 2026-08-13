RVF 7 Universal roller
Caracteristici si beneficii
Înlocuire ușoară a rolei
- Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.
100% microfibre de înaltă calitate
- Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure.
- Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|255 x 55 x 55