S4 side brushes for wet waste

Două perii laterale de măturat cu o configurație specială a periei pentru măturarea deșeurilor uscate. Potrivite pentru aparatele de măturat cu împingere S 4 - S 4 Twin.

Periile laterale cu o configurație a perie alcătuită din peri standard și peri care sunt de trei ori mai duri, sunt ideale pentru dizlocarea și măturarea deșeurilor umede. Îți recomandăm să le utilizezi, de exemplu, pentru a mătura frunzele care s-au udat de la ploaie și sunt lipite de pământ. Periile laterale sunt potrivite pentru aparatele de măturat cu împingere S 4 - S 4 Twin.

Caracteristici si beneficii
Configurație specială a periei care este alcătuită dintr-un amestec de peri standard și peri care sunt de trei ori mai duri
  • Putere de ieşire îmbunătăţită pentru dizlocarea şi măturarea deşeurilor umede.
  • Chiar și deșeurile fine sunt măturate în mod fiabil.

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 2
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 250 x 250 x 50
Domenii de intrebuintare
  • Poteci
  • Murdărie umedă
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova