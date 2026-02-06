Sac de filtrare fleece pentru WD 1 Compact Battery

Conceput pentru aspiratorul umed - uscat WD 1 Compact Battery: sacul de filtrare din fleece cu 3 straturi pentru o putere de aspirare de lungă durată și o retenție ridicată a prafului.

Caracteristici si beneficii
Material fleece rezistent la rupere și potrivit în special pentru aplicații solicitante
Material fleece cu trei straturi pentru o retenție excelentă a prafului și o putere de aspirare optimă

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 550 x 100 x 120
Domenii de intrebuintare
  • Murdărie uscată
  • Murdărie umedă
