Saci de filtrare din fleece

Sac de filtrare din fleece, cu sistem practic de închidere, pentru îndepărtare igienică fără contact cu murdăria. Compatibil cu aspiratorul Kärcher VC 2.

Sac de filtrare din fleece, compatibil cu aspiratorul VC 2. Prevăzut cu un sistem practic de închidere, pentru îndepărtare igienică, fără contact cu murdăria.

Caracteristici si beneficii
Sac de filtrare din pâslă cu sistem practic de închidere
  • Pentru îndepărtarea igienică fără a intra în contact cu murdăria
Capacitate mare

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 5
Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 350 x 160 x 33
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Murdărie uscată
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova