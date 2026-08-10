Saci de filtrare din fleece
Sac de filtrare din fleece, cu sistem practic de închidere, pentru îndepărtare igienică fără contact cu murdăria. Compatibil cu aspiratorul Kärcher VC 2.
Sac de filtrare din fleece, compatibil cu aspiratorul VC 2. Prevăzut cu un sistem practic de închidere, pentru îndepărtare igienică, fără contact cu murdăria.
Caracteristici si beneficii
Sac de filtrare din pâslă cu sistem practic de închidere
- Pentru îndepărtarea igienică fără a intra în contact cu murdăria
Capacitate mare
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|5
|Culoarea
|Alb
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|350 x 160 x 33
Domenii de intrebuintare
- Murdărie uscată