Saci de filtrare pentru Renovare WD 4-6
Saci speciali de filtare din fleece pentru o putere de aspirare de durată în timpul aspirării prafului fin, renovărilor și când lucrați cu unelte electrice. Potrivit pentru aspiratoarele WD.
Sacii speciali de filtrare din fleece Renovation KFI 489 sunt ideali pentru aspirarea murdăriei uscate și umede și sunt, de asemenea, perfecti pentru aspirarea prafului fin generat în timpul lucrărilor de renovare și atunci când lucrați cu unelte electrice. Materialul din fleece extrem de rezistent la rupere cu cinci straturi și un prefiltru asigură că suprafața filtrului nu se înfundă, garantând astfel o putere de aspirație de durată și o filtrare optimă a prafului în timpul utilizării. Dezvoltat ca o soluție personalizată pentru aspiratoarele cu funcție umed și uscat Kärcher WD 4–6, KWD 4–6 și MV 4–6. Setul include: 4 saci.
Caracteristici si beneficii
Material fleece în cinci straturi, inclusiv prefiltrul.
- Pentru o putere de aspirare de lungă durată și o filtrare optimă a prafului în timpul utilizării.
- Pentru a lucra fără întreruperi.
- Extrem de rezistent la rupere, ideal pentru utilizare intensivă.
Potrivite pentru aspiratoarele umed și uscate Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|4
|Culoarea
|gri
|Greutate (kg)
|0,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|265 x 185 x 68
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Lucrările de atelier şi renovare cu mari cantităţi de praf
- Murdărie uscată
- Murdărie umedă
- Atelier
- Renovare