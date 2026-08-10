Saci de filtrare pentru stația de robot (3 x 4 litri)

Sacii filtranti din fleece de înaltă calitate pentru stația multifuncțională a RVF 7 Comfort și stația de aspirare a RCV 5 asigură o eliminare ușoară și igienică a murdăriei și prafului.

Sacii filtranti, realizați din material fleece rezistent la rupere, sunt special concepuți pentru stația multifuncțională a RVF 7 și stația de aspirare a RCV 5. Materialul extrem de robust și capacitatea ridicată de reținere a prafului asigură performanță constantă de aspirare a stației, permițând utilizarea robotului de aspirare într-un mod și mai autonom. Pachetul include 3 saci filtranti.

Caracteristici si beneficii
Material fleece pentru retenție excelentă a prafului și putere de aspirare constantă.
Material fleece rezistent la rupere care este ideal în special pentru utilizări îndelungate.
Deschidere blocabilă pentru praf, asigurând eliminarea igienică a sacului filtrant.

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 3
Culoarea Alb
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 185 x 155 x 145
Domenii de intrebuintare
  • Podele dure
  • Covoare cu fir scurt
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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