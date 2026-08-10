Set 3 benzi cu perii din nailon pentru WRE 18-55

Banda de înlocuire din nailon pentru îndepărtarea fără efort a buruienilor, potrivită pentru mașinile ergonomice WRE 18-55 și WRE 4 de la Kärcher.

Nu este plăcut să vezi buruieni care răsar pe poteci și pe langa pereți. Dar este cu atât mai frumos dacă creșterile nedorite pot fi îndepărtate rapid și fără efort - cu ajutorul dispozitivelor de îndepărtare a buruienilor WRE 4 și WRE 18-55 de la Kärcher. Datorită motorului puternic, vitezei mari și mai ales a benzilor din nailon, care sunt delicate cu suprafețele și totuși foarte eficiente. Dacă o banda de perii se uzează, aceasta poate fi înlocuită în câțiva pași, fără scule. Îndepărtați rapid și temeinic mușchiul uscat și buruienile într-o poziție care nu vă obosește spatele.

Caracteristici si beneficii
Peri eficienți din nailon
Înlocuirea fara ustensile a periei
  • Pentru înlocuirea cu ușurință a setului de perii uzate.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea antracit
Cantitatea (Bucată) 3
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 315 x 75 x 18
Domenii de intrebuintare
  • Mușchi
  • Buruieni
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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