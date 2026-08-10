Set 3 benzi cu perii din nailon pentru WRE 18-55
Banda de înlocuire din nailon pentru îndepărtarea fără efort a buruienilor, potrivită pentru mașinile ergonomice WRE 18-55 și WRE 4 de la Kärcher.
Nu este plăcut să vezi buruieni care răsar pe poteci și pe langa pereți. Dar este cu atât mai frumos dacă creșterile nedorite pot fi îndepărtate rapid și fără efort - cu ajutorul dispozitivelor de îndepărtare a buruienilor WRE 4 și WRE 18-55 de la Kärcher. Datorită motorului puternic, vitezei mari și mai ales a benzilor din nailon, care sunt delicate cu suprafețele și totuși foarte eficiente. Dacă o banda de perii se uzează, aceasta poate fi înlocuită în câțiva pași, fără scule. Îndepărtați rapid și temeinic mușchiul uscat și buruienile într-o poziție care nu vă obosește spatele.
Caracteristici si beneficii
Peri eficienți din nailon
Înlocuirea fara ustensile a periei
- Pentru înlocuirea cu ușurință a setului de perii uzate.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|antracit
|Cantitatea (Bucată)
|3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|315 x 75 x 18
Domenii de intrebuintare
- Mușchi
- Buruieni