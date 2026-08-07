Set adaptor pentru umflat obiecte gonflabile
Asigură umflarea și dezumflarea fără efort a saltelelor pneumatice, piscinelor, bărcilor gonflabile etc., folosind un aspirator umed-uscat Kärcher Home & Garden.
Gama extinsă de aplicații a aspiratoarelor umed-uscat Kärcher Home & Garden este completată de setul adaptor pentru suflantă. Conectând furtunul de aspirare la funcția de suflare, dispozitivul umflă rapid și fără efort saltele pneumatice, piscine, accesorii de înot sau chiar bărci gonflabile. Atunci când furtunul este atașat la racordul de aspirare, aerul este evacuat automat, eliminând nevoia de a-l scoate manual. Setul de accesorii include o piesă adaptor pentru conectarea la furtunul de aspirare al aspiratorului umed-uscat, precum și trei duze de dimensiuni diferite (S, M și L), compatibile cu o gamă variată de valve pentru produse gonflabile.
Caracteristici si beneficii
Umflare folosind funcția de suflare a aspiratorului umed-uscat
- Economisește timp și efort comparativ cu umflarea manuală.
Dezumflare folosind funcția de aspirare a aspiratorului umed-uscat
- Dezumflare rapidă și convenabilă în comparație cu eliminarea manuală a aerului.
Setul de accesorii include piesa adaptor și duze de trei dimensiuni
- Piesă adaptor pentru conexiune sigură la furtunul de aspirare.
- Cele trei dimensiuni de duze incluse (S, M și L) sunt compatibile cu valvele unei game variate de produse gonflabile și pot fi montate cu ușurință pe piesa adaptor.
Set de accesorii pentru toate aspiratoarele umed-uscat Kärcher Home & Garden
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (parts)
|2
|Diametru nominal standard (mm)
|NW 35
|Culoarea
|Negru
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|110 x 70 x 80
Masini compatibile
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 2 V-12/4/18
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 (BYY)
- KWD 3 V-17/4/20/F
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V- 15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 plus V-12/4/18
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car (YYY)
- WD 3 V-15/6/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 V-19/6/20
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/4/35
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/4/35
- WD 4 V-20/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P V-25/8/22/T
Domenii de intrebuintare
- Produse gonflabile (de exemplu, saltea pneumatică)