Set de accesorii RCV 3

Setul de accesorii pentru aspiratorul robot RCV 3 este format din 1 perie principală, 1 lavetă, 2 perii laterale și 2 filtre.

Pentru rezultate de curățare perfecte ca în prima zi: Setul de accesorii permite aspiratorului robot RCV 3 să curețe ca un aparat nou. Setul conține piese de schimb, care sunt ușor de schimbat. Acest lucru prelungește durata de viață a RCV 3 și asigură o performanță de curățare optimă ca în prima zi. Setul include 1 perie principală, 1 lavetă, 2 perii laterale și 2 filtre.

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (parts) 6
Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 190 x 125 x 82
Masini compatibile
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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