Set de accesorii RCV 5
Setul de accesorii pentru aspiratorul robotizat RCV 5 este format din 1 perie principală, 1 lavetă, 2 perii laterale și 2 filtre.
Pentru rezultate de curățare perfecte ca în prima zi: Setul de accesorii permite aspiratorului robot RCV 5 să curețe ca un aparat nou. Setul conține piese de schimb, care sunt ușor de schimbat. Acest lucru prelungește durata de viață a RCV 5 și asigură o performanță optimă de curățare ca în prima zi. Setul include 1 perie principală, 1 lavetă, 2 perii laterale și 2 filtre.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (parts)
|6
|Culoarea
|Alb
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|190 x 125 x 82