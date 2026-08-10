Set de benzi de perie
Set cu benzi de perie de înaltă calitate pentru peria pentru spații înguste XXL. Pur și simplu scoateți banda de perie uzată și introduceți una nouă.
După ce periile se uzează, acestea trebuie înlocuite pentru a obține în continuare rezultate perfecte de curățare. Pentru a face acest lucru, pur și simplu scoateți întreaga bandă de perii și înlocuiți-o cu una nouă. Această opțiune nu numai că vă economisește bani, dar aduce beneficii și mediului înconjurător.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|156 x 18 x 25
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)