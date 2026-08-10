Există locuri greu accesibile în fiecare grădină, se întâmplă să treci cu mașina de tuns iarba și să dai de obstacole precum pereți sau arbuști. Pentru lucrul în colțuri înguste și greu accesibile, este necesar un dispozitiv mic, flexibil, dar puternic cum ar fi trimmerul de gazon Kärcher. Aparatul de tuns iarba include un fir de tăiere răsucit, care este reajustat constant la bobină prin alimentarea automată a cablului. În acest fel există lungimea perfectă a liniei de tăiere la fiecare pas, iar rezultatele de tăiere îngrijite sunt garantate. Dacă linia de tuns este uzată, poate fi ușor înlocuită cu o bobină nouă, fără a fi nevoie de unelte și careva efort. Activitatea poate fi reluată până la ultima fâșie de iarbă.