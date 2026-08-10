Pentru locurile înguste și greu accesibile din grădină este necesar un dispozitiv mic, flexibil, dar puternic cum ar fi trimmerul de gazon Kärcher. Aparatul de tuns iarba are fir de tăiere răsucit, care este reajustat constant la bobină prin alimentarea automată. În acest fel, linia de tăiere are în permanență lungimea perfectă, iar rezultatele îngrijite de tăiere sunt garantate. Dacă linia de tăiere este uzată, poate fi ușor înlocuită fără efort cu o bobină nouă, fără a fi nevoie de unelte. Activitatea poate fi reluată imediat.