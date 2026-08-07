Set de carpe din micro fibre
Set de carpe din micro fibre compuse din 1 carpa de podea si 1 strat de acoperit din micro fibre de inalta calitate pentru duza manuala. Pentru o captare mai buna de mizerie.
Caracteristici si beneficii
Cârpă din microfibră
- Murdaria este colectata si stearsa optim cu laveta
- Se poate spala in masina de spalat rufe 60 °C
Husă pentru duza manuală din microfibră
- Murdaria este colectata si stearsa optim cu laveta
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Alb
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|200 x 125 x 45
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe de lucru în bucătărie
- Faianță
- Cabină de duș / cadă
- Plite
- Hote de evacuare
- Frigider (interior/ exterior)
- Podele dure
- Bucătării