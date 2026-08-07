Set de carpe din micro fibre

Set de carpe din micro fibre compuse din 1 carpa de podea si 1 strat de acoperit din micro fibre de inalta calitate pentru duza manuala. Pentru o captare mai buna de mizerie.

Caracteristici si beneficii
Cârpă din microfibră
  • Murdaria este colectata si stearsa optim cu laveta
  • Se poate spala in masina de spalat rufe 60 °C
Husă pentru duza manuală din microfibră
  • Murdaria este colectata si stearsa optim cu laveta

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Alb
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 200 x 125 x 45
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Suprafețe de lucru în bucătărie
  • Faianță
  • Cabină de duș / cadă
  • Plite
  • Hote de evacuare
  • Frigider (interior/ exterior)
  • Podele dure
  • Bucătării
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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