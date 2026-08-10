Duza EasyFix pentru curățarea podelelor cu abur este însoțită de o lavetă universală pentru curățarea podelelor și asigură rezultate excelente de curățare a pardoselilor dure sigilate - chiar și în colțuri și de-a lungul marginilor. Cu ajutorul sistemului inteligent de prindere cu velcro, laveta universală poate fi fixată pe duza de podea rapid și ușor: Pur și simplu apăsați laveta pe duza EasyFix și este gata de utilizare. După curățare, laveta poate fi îndepărtată de pe duza EasyFix cu ușurință fără a intra în contact cu murdăria: pur și simplu apăsați pe piciorușul pe laveta și trageți duza de podea în sus și îndepărtați-o de aceasta.