Set de filtre AF 20

Randament deosebit, eficiență uriașă: Setul de filtre de schimb pentru purificatorul de aer AF 20 cuprinde material de filtrare HEPA 13 și are un element de carbon activ acoperit cu un strat antibacterian.

Setul de filtre HEPA 13 cu o proporție mare de carbon activ acoperit cu un strat antibacterian elimină în mod fiabil un număr mare de substanțe nocive din aer cu un grad de filtrare de 99,95% pentru particule cu diametrul de 0,3 µm. Filtrul reține praful, praful fin, particulele, aerosolii, agenții patogeni și chiar virușii. În plus, acoperirea antibacteriană a materialului filtrant elimină germenii și bacteriile și este completată de un strat de carbon activ care filtrează mirosurile, vaporii chimici, COV (compuși organici volatili) și alte substanțe nocive din aer.

Caracteristici si beneficii
Filtrare HEPA 13
  • Filtru HEPA 13 pentru eliminarea sigură a agenților patogeni și a aerosolilor.
  • Eficiență de filtrare de 99,95%.
Element de carbon activ
  • Pentru eliminarea mirosurilor și a vaporilor chimici.

Specificații tehnice

Date tehnice

Debit de aer (m³/h) max. 220
Unitate ambalare (Bucată) 2
Greutate (kg) 0,3
Greutate cu ambalaj (kg) 0,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 258 x 151 x 59

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Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Interioare
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