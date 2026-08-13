Set de filtre VCH 4 UV Clean

Filtrul de protecție al motorului și filtrul din spumă din kitul de filtre pentru aspiratorul de saltele captează eficient praful fin, acarienii, bacteriile și particulele de piele, asigurând o curățare igienică a saltelelor.

Setul de filtre pentru aspiratorul de saltele asigură o performanță constant ridicată de curățare igienică. Sistemul de filtrare în două etape, realizat prin interacțiunea dintre filtrul din spumă din recipientul de praf și filtrul separat de protecție a motorului, joacă un rol esențial în acest proces. Filtrul din spumă reține mai întâi în mod fiabil particulele mai mari. Această prefiltrare eficientă protejează filtrul din spate împotriva colmatării rapide. Rezultatul este o putere de aspirare constant ridicată, fără scăderi vizibile de performanță în timpul procesului de curățare. În plus, dubla barieră de filtrare reduce uzura motorului aparatului. Filtrul de protecție a motorului, poziționat ulterior, reține chiar și cele mai fine particule de praf, oferind o protecție fiabilă pentru motor. Acest mecanism de protecție contribuie semnificativ la creșterea duratei de viață a aspiratorului de saltele. Pentru a asigura funcționarea optimă pe termen lung, se recomandă curățarea atât a filtrului din spumă, cât și a filtrului de protecție a motorului după fiecare utilizare.

Caracteristici si beneficii
Sistem de filtrare în două trepte
Interschimbabil cu ușurință
Amovibil și lavabil

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 6
Culoarea Negru
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 64 x 32 x 50
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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