Setul de filtre pentru aspiratorul de saltele asigură o performanță constant ridicată de curățare igienică. Sistemul de filtrare în două etape, realizat prin interacțiunea dintre filtrul din spumă din recipientul de praf și filtrul separat de protecție a motorului, joacă un rol esențial în acest proces. Filtrul din spumă reține mai întâi în mod fiabil particulele mai mari. Această prefiltrare eficientă protejează filtrul din spate împotriva colmatării rapide. Rezultatul este o putere de aspirare constant ridicată, fără scăderi vizibile de performanță în timpul procesului de curățare. În plus, dubla barieră de filtrare reduce uzura motorului aparatului. Filtrul de protecție a motorului, poziționat ulterior, reține chiar și cele mai fine particule de praf, oferind o protecție fiabilă pentru motor. Acest mecanism de protecție contribuie semnificativ la creșterea duratei de viață a aspiratorului de saltele. Pentru a asigura funcționarea optimă pe termen lung, se recomandă curățarea atât a filtrului din spumă, cât și a filtrului de protecție a motorului după fiecare utilizare.