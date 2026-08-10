Set de lame RCX

Lamele de schimb pentru robotul de tuns gazon RCX asigură o tundere precisă și uniformă a ierbii. Înlocuirea regulată a lamelor menține o eficiență ridicată a tunsului în mod constant.

Lamele robotului de tuns gazon ar trebui înlocuite la fiecare una până la două luni pentru a garanta o tăiere eficientă și un gazon sănătos. Lamele sunt complet ascuțite și tratate termic pe ambele părți, ceea ce le asigură o durată de viață mai mare. Setul conține 12 lame de schimb și 12 șuruburi, care pot fi înlocuite cu ușurință manual, pentru un schimb rapid și simplu al lamelor.

Caracteristici si beneficii
Lame ascuțite pe ambele părți
  • Pentru tăierea ierbii cu precizie maximă.
  • Prin rotirea alternativă a mașinii de tuns iarba în ambele direcții, lamele sunt supuse unei solicitări pe ambele părți și rămân ascuțite de două ori mai mult timp.
Schimbare usoara
  • Schimbarea ușoară a lamei în doar câțiva pași.
  • Tot ce aveți nevoie pentru a schimba lama este o șurubelniță și mănuși rezistente.

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 12
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 36 x 18 x 1
Masini compatibile
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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