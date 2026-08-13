Setul de lavete de ștergere conține 5 perechi (10 bucăți) de lavete din microfibră pentru robotul de curățat geamuri RCW 2. Acestea sunt special concepute pentru a curăța în mod fiabil ferestrele, oglinzile și toate suprafețele dure și netede din locuință. Datorită capacității ridicate de absorbție, lavetele îndepărtează eficient murdăria ușoară și absorb cantități mari de apă și impurități. Utilizarea este foarte simplă datorită benzii elastice flexibile. Lavetele se fixează ușor pe discurile rotative ale robotului, stau bine fixate și nu alunecă în timpul procesului de curățare. Pot fi utilizate pe ambele fețe și sunt lavabile la mașină până la 40°C, fără balsam de rufe.