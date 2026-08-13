Set de lavete de curățare RCW 2

Setul de lavete din microfibră de înaltă calitate pentru robotul de curățat geamuri RCW 2 asigură o curățare eficientă și rezultate excelente pe ferestre și suprafețe din sticlă.

Setul de lavete de ștergere conține 5 perechi (10 bucăți) de lavete din microfibră pentru robotul de curățat geamuri RCW 2. Acestea sunt special concepute pentru a curăța în mod fiabil ferestrele, oglinzile și toate suprafețele dure și netede din locuință. Datorită capacității ridicate de absorbție, lavetele îndepărtează eficient murdăria ușoară și absorb cantități mari de apă și impurități. Utilizarea este foarte simplă datorită benzii elastice flexibile. Lavetele se fixează ușor pe discurile rotative ale robotului, stau bine fixate și nu alunecă în timpul procesului de curățare. Pot fi utilizate pe ambele fețe și sunt lavabile la mașină până la 40°C, fără balsam de rufe.

Caracteristici si beneficii
Microfibre de înaltă calitate
  • Servetul indeparteaza excelent murdaria.
  • Poate fi spălată în mașina de spălat la maximum 40 °C.

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Pereche) 5
Compoziția fibrelor textile 80% poliester, 20% poliamidă
Culoarea Alb
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 300 x 60 x 60
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Oglinzi
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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