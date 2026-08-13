Setul de lavete de ștergere conține 5 lavete din microfibră, special concepute pentru robotul de curățat geamuri RCW 4. Acestea sunt ideale pentru curățarea temeinică a ferestrelor, oglinzilor și a tuturor suprafețelor dure și netede. Datorită capacității ridicate de absorbție, lavetele absorb eficient cantități mari de apă și murdărie desprinsă, îndepărtând fără efort și murdăria ușoară. Sistemul de prindere tip arici (Velcro) face ca lavetele să fie ușor de atașat și înlocuit. Pot fi utilizate pe ambele fețe și sunt lavabile la mașină până la 40°C, fără balsam de rufe.