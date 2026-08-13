Set de lavete de curățare RCW 4

Pentru rezultate optime de curățare: setul de lavete din microfibră de înaltă calitate, ideal pentru curățarea de întreținere a ferestrelor și suprafețelor din sticlă cu robotul RCW 4

Setul de lavete de ștergere conține 5 lavete din microfibră, special concepute pentru robotul de curățat geamuri RCW 4. Acestea sunt ideale pentru curățarea temeinică a ferestrelor, oglinzilor și a tuturor suprafețelor dure și netede. Datorită capacității ridicate de absorbție, lavetele absorb eficient cantități mari de apă și murdărie desprinsă, îndepărtând fără efort și murdăria ușoară. Sistemul de prindere tip arici (Velcro) face ca lavetele să fie ușor de atașat și înlocuit. Pot fi utilizate pe ambele fețe și sunt lavabile la mașină până la 40°C, fără balsam de rufe.

Caracteristici si beneficii
Lavetă de șters cu fixare velcro
  • Lavetele din microfibră îndepărtează murdăria de pe suprafețele netede din sticlă.
  • Fixare și îndepărtare simplă datorită fixării cu velcro.
  • Poate fi spălată în mașina de spălat la maximum 40 °C.

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 5
Compoziția fibrelor textile 80% poliester, 20% poliamidă
Culoarea Alb
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 300 x 60 x 60
Masini compatibile
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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