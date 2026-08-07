Set de lavete pentru duza de mână
Set care conține două lavete pentru duza de mână. Lavetele sunt fabricate din microfibră de calitate premium - pentru a desprinde și prelua mai multă murdărie.
Cele două lavete din microfibră premium incluse în set fac ca duza de mână să fie și mai eficientă în desprinderea și colectarea murdăriei și a grăsimii. Ideal pentru murdăria deosebit de densă și persistentă din băi și bucătării. Chiar și murdăria grea de pe plită poate fi îndepărtată fără efort. Datorită șnurului elastic integrat, montarea pe duza de mână și îndepărtarea acestuia din nou este simplă. De asemenea, șnurul elastic asigură menținerea lavetei pe duza de mână în timpul curățării.
Caracteristici si beneficii
Microfibre premium
- Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure.
- Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.
Învelitoare cu cordon elastic
- Pentru atașarea și scoatere simplă a învelitorii.
- Învelitoarea nu alunecă în timpul curățeniei.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Alb
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|205 x 90 x 10
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Cabină de duș / cadă
- Plite
- Hote de evacuare
- Frigider (interior/ exterior)
- Interiorul dulapurilor, sertarelor
- Oțel inoxidabil